بالتزامن مع وصل رئيس الأركان للشريط الحدودي.. وزير الدفاع: الحدود العراقية السورية تحت السيطرة

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، اليوم الثلاثاء، أن الحدود العراقية تحت سيطرة القوات الأمنية، وهناك خطط أمنية رصينة للتعامل مع أي تحد أمني.

وقال العباسي في بيان: "نؤكد لشعبنا الكريم أن الحدود العراقية تحت سيطرة قواتنا الأمنية، وأن الجيش العراقي يتمتع بقدرات عالية وخطط رصينة للتعامل مع أي تحدٍ أمني".

وأضاف: "نتابع التطورات الإقليمية عن كثب، ولن نسمح لأي تهديد، بما فيه تحركات عناصر داعش، أن يمس أمن العراق واستقراره".

وفي السياق، وصل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله ،اليوم الثلاثاء، إلى الشريط الحدودي مع سوريا لمتابعة الوضع الأمني.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وصل الى الشريط الحدودي مع سوريا، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لمتابعة الوضع الأمني وآخر التطورات وتفقد القطعات".