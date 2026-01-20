إلهام أحمد تطالب القوى الدولية بكسر صمتها: لا سلام في سوريا دون حل القضية الكوردية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجهت إلهام أحمد، مسؤولة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، نداءً عاجلاً إلى القوى الدولية والدول صاحبة القرار في العالم، طالبتها فيه بإنهاء حالة الصمت تجاه الضغوط والهجمات العسكرية التي تستهدف الشعب الكوردي في سوريا.

وشددت أحمد في تصريحها على ضرورة تبني المجتمع الدولي موقفاً واضحاً وعملياً للحد من المخاطر الوجودية التي تهدد المواطنين الكورد في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الاكتفاء بالمراقبة لم يعد مقبولاً في ظل التطورات الميدانية المتسارعة.

وأوضحت المسؤولة في الإدارة الذاتية أن الشعب الكوردي قدم تضحيات جسيمة و"دفع أثماناً باهظة خلال السنوات الماضية في سبيل حماية الأمن العالمي وتفكيك تنظيم داعش الإرهابي"، معتبرة أن ذلك يضع القوى العالمية أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية مباشرة لدعم الحقوق الكردية المشروعة والوقوف في وجه أي عدوان يستهدف مناطقهم.

وحذرت إلهام أحمد من أن استمرار الصمت الدولي سيمنح الضوء الأخضر لتفاقم الأزمات ووقوع كوارث إنسانية وشيكة. كما طالبت بوضع حد فوري للهجمات التي تسعى إلى ضرب الاستقرار في المناطق الكوردية وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة السلاح.

واختتمت أحمد تصريحها بالتأكيد على رؤية الإدارة الذاتية للحل الشامل، قائلة: "إن مستقبل سوريا لن يشهد أي خطوات حقيقية نحو السلام والأمن دون إيجاد حل عادل وجذري للقضية الكوردية وتثبيت كامل حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري المستقبلي".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق سوريا تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ سنوات، وسط مخاوف من نزوح جماعي وتغيير ملامح المنطقة السياسية والجغرافية.