طريق سماقولي – گۆمەسپان يدخل مراحله النهائية وافتتاحه بات وشيكاً

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- اقترب مشروع الطريق الاستراتيجي سماقولي–گۆمەسپان–محيط السد من مراحل الإنجاز النهائية، حيث وصلت نسبة تنفيذه إلى 99%، ومن المقرر افتتاحه قريباً أمام المواطنين، بحسب ما أكد أمير عبدالخالق مدير مشاريع الطرق في شركة "هێمن گروپ".

طريق استراتيجي بمعايير عالمية

يمتد الطريق الجديد لمسافة 22 كيلومتراً، وتم إنجازه وفقاً للمعايير الدولية الحديثة. ويرجَّح أن يسهم بشكل كبير في إنعاش القطاع السياحي وتسهيل حركة المرور بين الأقضية والنواحي المحيطة.

وقال عبدالخالق في تصريح خاص لكوردستان24: "الطريق مزدوج، وكل اتجاه يتكون من ثلاث مسارات؛ اثنان منها مخصّصان لحركة المرور والثالث للطوارئ. عرض كل اتجاه يبلغ 10 أمتار، ورُصفت الطبقات باستخدام مادة بوليمرية لزيادة المتانة ومقاومة الضغط".

جسور وأنفاق وأعمال هندسية ضخمة

يتضمن المشروع إنشاء 3 جسور، 6 أنفاق، و70 عبارة صندوقية بمقاسات مختلفة. وخلال التنفيذ، أُجريت أعمال قطع وردم هائلة في المناطق الجبلية المحيطة بالسد، تجاوزت في بعض المواقع 60 متراً.

وأوضح عبدالخالق أن الطريق يبدأ من دربندي گۆمەسپان، ويمتد عبر محيط سد گۆمەسپان ليربطه بمنطقة سماقولي، مما سيحوّل المنطقة مستقبلاً إلى إحدى الوجهات السياحية البارزة في إقليم كوردستان. كما سيسهم في تسهيل حركة المرور بين شقلاوة والمناطق المجاورة، ويخفف الازدحام عن الطرق الأخرى.

مشروع آخر قيد التنفيذ

إلى جانب هذا المشروع، تواصل الشركة أعمالها في مشروع طريق هولير–گۆمەسپان بطول 16 كيلومتراً، والذي كان يُعرف سابقاً بـ"طريق الموت" لكثرة الحوادث عليه.

"بدأنا بتنفيذ المشروع في 14 حزيران الماضي، وحتى الآن تم إنجاز 13 كيلومتراً من أعمال التبليط وفتح الطريق أمام المركبات. ومن المتوقع أن يكتمل الاتجاه الأيسر منه في المستقبل القريب"، أضاف عبدالخالق.

بهذين المشروعين، تضع حكومة إقليم كوردستان وشركات التنفيذ المعنية خطوة مهمة في تحديث البنية التحتية، مما يعزز من مكانة المنطقة سياحياً واقتصادياً، ويوفر طرقاً آمنة وسريعة أمام المواطنين.