الولايات المتحدة تتعهد ضمان أمن قطر بعد الضربة الإسرائيلية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تعهدت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية لقطر بعد تعرضها لضربة إسرائيلية استهدفت قادة حماس في أيلول/سبتمبر، بحسب أمر تنفيذي رئاسي نشره البيت الأبيض.

وجاء في المرسوم الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتاريخ الاثنين أن "سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي".

في التاسع من أيلول/سبتمبر، شنت إسرائيل غارات غير مسبوقة على أراضي قطر، مستهدفة مسؤولين في حركة حماس كانوا مجتمعين في مجمع سكني في الدوحة.

وأثار الهجوم انتقاداً لترامب قلما يصدر مثله بحق إسرائيل، وعبّر عن "الاستياء الشديد" من الغارات على قطر، الحليف الأساسي لواشنطن في منطقة الخليج.

وينص المرسوم على أن الحكومة الأمريكية تتخذ "كل الإجراءات القانونية والمناسبة" بما فيها التدابير العسكرية، في حال تعرض قطر لهجوم.

والاثنين، اعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس الوزراء القطري عن الضربة التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة، وذلك في اتصال هاتفي من البيت الأبيض.

وأكدت قطر في اليوم التالي أنها تلقت ضمانات أمنية قدمتها إليها الولايات المتحدة خلال الاتصال، وتعهداً من إسرائيل بعدم مهاجمتها مرة أخرى.