59 شخصا لا يزالون عالقين تحت أنقاض مبنى مدرسة إسلامية في إندونيسيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت السلطات الإندونيسية الخميس أنّ 59 شخصا لا يزالون عالقين تحت أنقاض مبنى مدرسة إسلامية انهار الإثنين في جزيرة جاوا، في كارثة أسفرت حتى الآن عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وقال عبد المهاري، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، غنّه وفقا لأحدث إحصائية "لا يزال 59 شخصا عالقين تحت الأنقاض".

وأضاف في بيان أنّه من المحتمل أنّ "بعض الناجين من الحادث لم يبلغوا عن أماكن وجودهم".

وتم فتح تحقيق في سبب الكارثة.

وتشير النتائج الأولية إلى وجود مشاكل هيكلية ومبنى لا يفي بمعايير البناء، بحسب خبراء.

AFP