ارتفاع الدولار يكبح الصعود القياسي للذهب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تراجع الذهب اليوم الخميس من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغه الجلسة الماضية، متأثرا بعمليات جني الأرباح والارتفاع الطفيف للدولار، لكنه تلقى بعض الدعم من التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين السياسي.

المعدن الأصفر تراجع في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3858.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، بعدما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3895 دولارا أمس الأربعاء، وهبطت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 3883.60 دولار، فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة، ما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أظهرت البيانات أن وظائف القطاع الخاص في أمريكا انخفضت 32 ألف وظيفة في سبتمبر بعد تراجعها 3 آلاف وظيفة في أغسطس عقب مراجعة بالخفض، وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها مما يهدد آلاف الوظائف الاتحادية بعد أن حالت الانقسامات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل.

قد يتسبب الإغلاق في تأخير صدور بيانات مؤشرات اقتصادية، منها تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والمنتظر صدوره غدا الجمعة، ووفقا لأدة "فيد ووتش" يرجح المتعاملون خفضا 25 نقطة أساس لسعر الفائدة الرئيسي هذا الشهر.

المصدر.. الاقتصادية