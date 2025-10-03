مطار ميونيخ يوقف الرحلات الجوية بعد رصد طائرات مسيرة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أوقف مطار ميونيخ الألماني الرحلات الجوية بعد رصد تحليق طائرات مسيرة عدة في أجوائه، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة الالمانية لوكالة فرانس برس الجمعة.

وأعلن المطار في بيان إلغاء إقلاع 17 رحلة من ميونيخ مساء الخميس، حيث تأثر بهذا القرار نحو ثلاثة آلاف مسافر، إضافة إلى تحويل 15 رحلة جوية كان مقررا هبوطها في المطار إلى مدن أخرى، بينها شتوتغارت ونورمبرغ وفيينا وفرانكفورت.

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم أسرّة وأغطية ومشروبات ووجبات خفيفة للركاب المتأثرين في ميونيخ، دون أن يحدد موعد استئناف الرحلات الجوية.

وقال المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن عدة أشخاص رصدوا طائرات مسيرة حول المطار نحو الساعة 19,30 بتوقيت غرينتش الخميس، ومرة أخرى بعد ساعة، ما أدى إلى إغلاق مدرجيه لمدة ساعة.

وأطلقت السلطات الألمانية عملية تحر لتحديد هوية الطائرات المسيرة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأنه تم نشر مروحيات، لكن "لا توجد معلومات متاحة عن نوع وعدد الطائرات المسيرة".

ويأتي هذه الحادث قبيل انتهاء مهرجان أكتوبر في ميونيخ الذي يجذب مئات الآلاف من الناس يوميا إلى المدينة.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى بسبب تهديد الطائرات المسيرة التي أدى رصدها في دول أوروبية أخرى إلى إغلاق مطارات، بما في ذلك كوبنهاغن وأوسلو ووارسو.

وألمحت بولندا والدنمارك إلى أن روسيا تقف وراء هذه الاضطرابات.

واجتمع زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن الخميس لمناقشة تعزيز دفاعات الاتحاد من خلال إنشاء "جدار للطائرات المسيرة".

وحذرت السلطات الألمانية من تزايد تهديد هذه الطائرات، قائلة إن سربا منها حلق فوق البلاد الأسبوع الماضي، بما في ذلك فوق مواقع عسكرية وصناعية.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت إن ألمانيا بحاجة إلى "إيجاد ردود جديدة على هذا التهديد الهجين (...) بما في ذلك إسقاط الطائرات المسيرة".