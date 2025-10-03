ترامب يمهل حماس حتى مساء الأحد للقبول بخطته بشأن غزة

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى العاشرة مساء الأحد بتوقيت غرينتش، للقبول بخطته لإنهاء الحرب مع إسرائيل في غزة، محذّراً إياها من مواجهة "الجحيم" في حال رفضتها.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال إن أمام حماس "حتى السادسة مساء الأحد بتوقيت واشنطن" لتردّ على مقترحه الذي يحظى بدعم إسرائيل، مضيفاً "إذا لم يتم إبرام اتفاق الفرصة الأخيرة هذا، ستفتح كل أبواب الجحيم على حماس، كما لم يرَ أحد من قبل".

