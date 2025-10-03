الأمم المتحدة: ليس في غزة منطقة آمنة بل "أماكن للموت"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن لا وجود لمكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون الذين أمرتهم إسرائيل بمغادرة مدينة غزة، وأن المناطق التي حددتها لهم في الجنوب ليست سوى "أماكن للموت".

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من دير البلح في وسط غزة للصحافيين في جنيف إن "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب مهزلة".

وأشار إلى أن "القنابل تُلقى من السماء بوتيرة مرعبة يمكن التنبؤ بها، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحوّل بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها الغارات الجوية على نحو ممنهج".

منذ أن بدأت إسرائيل قصفها الكثيف على مدينة غزة في آب/أغسطس قبل هجومها البري عليها في منتصف أيلول/سبتمبر، يكرّر الجيش الإسرائيلي دعوته للفلسطينيين بالتوجه جنوباً.

وأمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بالانتقال إلى ما وصفه بأنه "منطقة إنسانية" في المواصي على الساحل حيث وعد بتوفير المساعدات والرعاية الطبية والبنى التحتية الإنسانية.

وكانت إسرائيل قد أعلنت المنطقة آمنة في وقت مبكر من الحرب، لكنها شنّت عليها غارات متكررة منذ ذلك الحين، مؤكدة أنها تستهدف حركة حماس.

المصدر: فرانس برس