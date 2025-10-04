اوجلان: يجب ان تُبنى تركيا الجديدة على مبادئ السلام والديمقراطية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- التقى وفد حزب الشعوب الديمقراطي مجددًا بأوجلان. ويرى الزعيم المسجون لحزب العمال الكوردستاني أن تركيا الجديدة يجب أن تؤسس على مبادئ "قانون السلام والديمقراطية".

وأصدر وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب اليوم السبت، 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بيانًا بعد لقائهم مع عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني (PKK) في سجن إمرالي.

الوفد، الذي ضم بيرفين بولدان، ميثات سانجار، وفائق أوزغور إيرول، أجرى أمس الجمعة (3 تشرين الأول/أكتوبر 2025) لقاءً مع أوجلان استمر ثلاث ساعات ونصف.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم، أكد أوجلان أن "الديمقراطية التفاوضية" هي أحد أهم نماذج الحلول التي طورتها الحضارة بعد ثلاثة قرون من الصراعات المدمرة، ويجب أن تُجعل هذه الآلية أساسًا لحل مشاكل تركيا.

وأشار أوجلان في رسالته إلى أنه بفضل "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي" التي بدأت قبل عام، ساد وضعٌ خالٍ من الصراعات في تركيا، وتم منع مخاطر كبيرة. وشكر أوجلان جميع الذين كان لهم دور في هذه العملية.

كما أكد أوجلان على النقطة التي وردت في بيان 27 شباط/فبراير، وهي أن تقدم العملية "مرتبط بالضرورات السياسية والقانونية". ودعا إلى تحديد وتطبيق المتطلبات القانونية بشكل صحيح وشامل في هذه المرحلة. وفي الوقت نفسه، يرى أوجلان ضرورة تأسيس قرن الجمهورية التركية الجديد على أساس "قانون السلام والديمقراطية".

وفي جزء آخر من بيانه، أفاد وفد حزب الشعوب الديمقراطي بأن الحالة الصحية والمعنوية لأوجلان كانت "كما هي دائمًا، عالية جدًا، صحية، وواثقة بالنفس".