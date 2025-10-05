وزارة البيشمركة: صرف المساعدات المالية من التحالف الدولي لشهر أيلول

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، عن البدء بإجراءات صرف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لشهر أيلول الماضي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن عملية التمويل تمت عبر المديرية العامة للموازنة والبرامج (الحسابات العسكرية)، حيث باشرت الدوائر المعنية بتنفيذ الإجراءات المالية والإدارية اللازمة تمهيداً لتوزيع المبالغ يوم الاثنين المقبل، الموافق 6 تشرين الأول (أكتوبر).

وأشار البيان إلى أن نحو 97% من الضباط والمراتب والبيشمركة يتسلّمون المساعدات عبر نظام “مشروعي لحسابي” الإلكتروني، فيما يتسلّم الباقون مستحقاتهم من خلال النظام المصرفي المعتمد.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار الدعم المقدم من التحالف الدولي لقوات البيشمركة، دعماً لدورها في حفظ الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان والعراق عموماً.