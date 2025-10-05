الولايات المتحدة: الخزانة الأميركية تعتزم إصدار عملة تحمل صورة ترامب رغم مخالفة القوانين

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت تقارير إعلامية أميركية بأن وزارة الخزانة الأميركية تستعد لإصدار عملة معدنية جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بناءً على توصية منه، في خطوة وُصفت بأنها مخالفة للقوانين الأميركية التي تمنع طباعة صور أشخاص أحياء على العملات النقدية.

وبحسب التسريبات، فإن التصميم المقترح للعملة يتضمن صورة لترامب تتوسطها عبارة "الحرية" في الأعلى، وعبارة "بالله نثق" في الأسفل.

فيما يُظهر الوجه الآخر للعملة صورة ترامب رافعاً قبضته بعد محاولة اغتياله، وتعلوه عبارة "حارب، حارب، حارب" مع خلفية لعلم الولايات المتحدة.

ولم تصدر وزارة الخزانة أو البيت الأبيض أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن المشروع، الذي أثار جدلاً واسعاً بين مؤيدي ترامب ومعارضيه، لما يحمله من دلالات سياسية ورمزية غير مسبوقة في التاريخ الأميركي الحديث.