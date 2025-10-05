رئيس الوزراء مسرور بارزاني يهنّئ معلمي كوردستان باليوم العالمي للمعلم
أربيل (كوردستان 24)- هنّأ رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، معلمي كوردستان بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، معرباً عن خالص شكره لجميع المعلمين لمواصلة واجبهم المقدس في إعداد الأجيال القادمة.
وفي منشورٍ على منصة إكس، اليوم الأحد، قال رئيس الوزراء مسرور بارزاني: معلمي كوردستان الأعزاء، مبارك عليكم اليوم العالمي للمعلم.
وأضاف: أشكركم جميعاً على مواصلة واجبكم المقدس في تعليم الأجيال وإعدادهم.
ڕۆژی جیهانیی مامۆستایان لە مامۆستایانی خوشەویستی کوردستان پیرۆز بێت.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 5, 2025
سوپاسیان دەکەم بۆ درێژەدان بە ئەرکە پیرۆزەکەیان و پێگەیاندنی نەوەکانمان. pic.twitter.com/STEekdQYTY