سروة رسول: حكومة كوردستان ملتزمة بمبادئ الهجرة الآمنة والمنظمة

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قدّمت المديرة العامة لمركز تنسيق الأزمات (JCC) في وزارة الداخلية بإقليم كوردستان، سروة رسول، كلمةً تطرقت فيها إلى الخطوات والإنجازات التي حققتها حكومة الإقليم في مجال حوكمة ملف الهجرة.

جاء ذلك، في إطار الاجتماع الأول لـ”اتفاقية الهجرة في إقليم كوردستان” اليوم الأحد.

وأكدت سروە رسول أن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بمبادئ الهجرة الآمنة والمنظمة، مشيرةً إلى أن هذا الالتزام ساهم في تعزيز استراتيجية حوكمة الهجرة والتعاون مع المنظمات الدولية.

وأضافت أن المنظمة الدولية للهجرة (IOM) كانت قد صادقت في 8 أيار/مايو 2025 على إطار الحوكمة في مجال الهجرة بإقليم كوردستان، المبني على ست ركائز أساسية، تشمل: حقوق المهاجرين، والإدارة المتكاملة للهجرة، والهجرة الآمنة، والتعاون الدولي، وتحسين أوضاع المهاجرين، وإدارة الأزمات المرتبطة بالهجرة.

وشددت رسول على أن ما تحقق ليس أول إنجاز لحكومة الإقليم في هذا المجال، إذ نجحت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية في تطبيق أنظمة ومشاريع دولية متعلقة بالهجرة.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية أصبحت العام الماضي عضواً في المنصة الأوروبية العليا لوضع سياسات الهجرة التابعة للمفوضية الأوروبية، وهي الجهة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تشارك فيها إلى جانب مصر.

واختتمت بالقول إن هذه الخطوات جعلت من تجربة إقليم كوردستان نموذجاً يُستفاد منه على المستوى الدولي، وأسهمت في توسيع دور الإقليم في مجال إدارة قضايا الهجرة.