بلدية أربيل تحض الأطراف السياسية على حماية بيئة المدينة وجمالها خلال الحملة الانتخابية

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس بلدية أربيل، كارزان عبدالهادي، الأحزاب السياسية، المشاركة في الانتخابات، إلى حماية المظهر الجميل لشوارع أربيل والالتزام بالاجراءات والتعليمات التي نشرتها المحافظة في الحملة الانتخابية.

وجاء ذلك، خلال الاجتماع الذي ركز على إعادة تنظيم الشوارع والمراقبة المستمرة لجميع الصور والملصقات التي علقتها الأحزاب السياسية للترويج للانتخابات البرلمانية العراقية، على الرغم من أن الحملة حق طبيعي، إلا أنه لا ينبغي أن تتسبب بتشويه صورة المدينة أو تدمير المساحات الخضراء وسط الشوارع الرئيسية.

وأكد هادي على استمرار مشاريع الخدمة وتمهيد وإصلاح شوارع وطرق أربيل، وتحدث عن التنمية وأهمية زيادة المساحات الخضراء. كما ناقش الاجتماع عمل الإدارات وشدد على تسريع المعاملات وتقليل العبء على المواطنين وخدمتهم.

ومع اقتراب فصل الشتاء وهطول الأمطار، وجه هادي دائرة الخدمات وحماية البيئة باتخاذ التحضيرات في حالة تغير المناخ ومتابعة وتنظيف المجاري والنوافير في حدود بلدية أربيل.