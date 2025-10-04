دخان المعامل الأهلية يخنق سكان الأنبار… تحذيرات من أزمة بيئية وصحية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يعيش أهالي محافظة الأنبار تحت تهديد متزايد جراء التلوث البيئي الناتج عن دخان المعامل الأهلية القريبة من الأحياء السكنية، حيث تسبب لهم بأمراض تنفسية وانتشار حالات اختناق، في وقت يطالب فيه المواطنون بإبعاد هذه المعامل عن مناطقهم، بينما تعترف الجهات المعنية بصعوبة إغلاقها لارتباطها ببعض المتنفذين.



معاناة المواطنين

وسط الأحياء السكنية، تتصاعد سحب دخان كثيفة من معامل تعمل من دون التزام بالمعايير البيئية، مخلفة أضراراً صحية جسيمة.

يقول المواطن صباح الطائي لكوردستان24، "هذه المعامل خطرة جداً على حياة الناس، فهي تسبب اختناقات وروائح كريهة وتلوثاً للبيئة. نحن بحاجة إلى راحة بيئية، لكن الجو ملوث تماماً بسبب قرب هذه المعامل من المدن."

أما المواطن أبو أحمد فأكد أن، "الغازات المنبعثة من هذه المصانع أثرت كثيراً على حياة الناس، وسجلنا حالات اختناق وأمراض تنفسية متزايدة. يجب تقييد عمل هذه المعامل للحد من مخاطرها."



موقف الجهات المختصة

مديرية بيئة الأنبار كشفت عن وجود عشرات المعامل غير المرخصة في المحافظة، مشيرة إلى أنها تواصل شن حملات تفتيشية لإغلاقها.

وقال الدكتور عمر الدليمي، مدير بيئة الحبانية، في تصريح لكوردستان24، "هناك العديد من الأنشطة الصناعية التي تخلف ملوثات كبيرة مثل معامل الجص والإسفلت والرمل القريبة من نهر الفرات، وهذه الأنشطة لها نتائج سلبية واضحة. نحن مستمرون في اتخاذ إجراءات وفق قانون تحسين البيئة، من خلال الإنذارات وأوامر الغلق والغرامات."



أزمة تنتظر حلولاً جذرية

وبين شكاوى المواطنين وتحركات الدوائر المختصة، يبقى دخان المعامل الأهلية عنواناً لأزمة بيئية وصحية خانقة في الأنبار، بانتظار حلول حقيقية تضمن حق السكان في العيش بهواء نقي.



تقرير: محمد الدليمي – كوردستان24 – الأنبار