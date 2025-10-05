وزير الدفاع الألماني يدعو للهدوء بعد رصد مسيرات في أجواء مطار ميونيخ

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأحد، إلى الهدوء عقب رصد طائرات مسيّرة في أجواء مطار ميونيخ، وطلبت تزويد الشرطة إمكانات إضافية للتعامل مع أي تهديد محتمل من هذا النوع.

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في مقابلة نشرتها صحيفة "هاندلشبلات" الأحد "أنا أتفهم القلق بكل تأكيد"، لكنه أضاف أن المسيّرات المرصودة "لم تشكل أي تهديد حقيقي".

وتابع "لدينا وسائل للتعامل مع هذه المواقف، حتى وإن كنا لم نحصل بعد على كل الإمكانات التي نرغب في امتلاكها لهذه الغاية".

واستُؤنفت حركة الملاحة في مطار ميونيخ السبت غداة توقفها إثر رصد تحليق طائرات مسيرة في أجوائه خلال الليل.

وكان المطار قد أوقف الرحلات الجمعة لليلة الثانية على التوالي للسبب نفسه.

وقدم الجيش الألماني عوناً للشرطة لرصد المسيّرات التي كانت تحلّق فوق المطار وحوله.

ولم يُعرف بعد مصدر هذه الطائرات المسيرة.

لكن الوزير قال إن الجيش لا يمكنه أن يتدخل في كل مكان في ألمانيا تظهر فيه طائرات مسيرة، داعياً إلى إعطاء الشرطة المحلية وبعض المرافق الحساسة كالمطارات ومحطات الطاقة الإمكانات "للتحرك (ضد المسيّرات) إلى حدود ارتفاع معيّن".

ووقعت حوادث مماثلة في مطارات أوروبية أخرى.

فقد علّقت مطارات في الدنمارك والنروج وبولندا رحلاتها في الآونة الأخيرة بسبب تحليق طائرات مسيرة مجهولة الهوية.

ورفضت روسيا الاتهامات التي وجهتها إليها رومانيا وإستونيا بالوقوف وراء هذه الحوادث.

المصدر: فرانس برس