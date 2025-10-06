تحت شعار "كوردستان والإعلام المعاصر".. دهوك تحتضن مهرجان خاني الثقافي الثالث

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أحتضنت مدينة دهوك فعاليات النسخة الثالثة من "مهرجان خاني الثقافي"، الذي ينظمه مركز خاني للثقافة والإعلام، وسط حضور لافت لنخبة من الصحفيين والأكاديميين والكتاب والخبراء في مجال الإعلام.

ويركز المهرجان هذا العام على استكشاف آفاق "كوردستان والإعلام المعاصر"، حيث تتناول جلساته الحوارية وندواته المتخصصة سبل دمج الإعلام الكوردي مع التقنيات الحديثة، وبشكل خاص دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تطوير المشهد الإعلامي.

وفي تصريح له لكوردستان24، أكد رئيس المهرجان، إحسان آميدي، أن "الهدف الأسمى هو إيصال رسالتنا بفاعلية إلى الجمهور، وبناء جسور من الثقة والتواصل لكسب الدعم والتأييد لقضايانا". وأضاف أن التأثير الحقيقي يكمن في القدرة على مخاطبة الناس والتفاعل معهم.

من جانبه، شدد الخبير الإعلامي خضر دوملي، أحد المشاركين في المهرجان، على أهمية هذا الحدث كمنصة حيوية لتبادل الأفكار وتعزيز العلاقات المهنية، معتبراً إياه "فرصة للتجديد ومراجعة الأداء في قطاع الإعلام".

بدوره، أعرب الكاتب كرمانج جالي عن أمله في أن "يتخذ المهرجان خطوات متقدمة لنقل الرسالة الكوردية إلى العالمية عبر لغات متعددة"، مؤكداً على أهمية الخطاب الإعلامي العابر للحدود.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان للعام الثالث على التوالي ليؤكد على الرؤية المستمرة لمركز خاني. فبعد أن ركزت نسخة العام الماضي على خدمة المجتمع، تأتي هذه الدورة لتسلط الضوء على ضرورة الاستفادة من الإعلام المعاصر.

ويجمع المنظمون والمشاركون على هدف مشترك، وهو الارتقاء بالإعلام الكوردستاني إلى مستوى عالمي، وتوظيفه لخدمة قضايا الشعب والوطن.