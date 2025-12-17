‎"كُردستان.. ومن منا لا يعشقها" .. أحمد الزاويتـي يوثق "وجع الذاكرة" في رواية تمزج الواقع بالخيال

منذ ساعة

‎أربيل (كوردستان24)- صدرت حديثاً عن دار "سمارت مايند" للنشر والتوزيع (لندن/ الإمارات)، رواية جديدة للكاتب والإعلامي الكوردي أحمد الزاويتـي بعنوان "كُردستان.. ومن منا لا يعشقها"، واضعة القارئ أمام سردية أدبية تحاول فك شفرات الذاكرة الكوردية الموزعة بين المنافي والوطن.

‎الرواية التي جاءت في طبعتها الأولى (نوفمبر 2025)، يصفها المؤلف في مقدمته بأنها ليست سيرة ذاتية بحتة، ولا توثيقاً حرفياً للأحداث، بل هي "محاولة لتطويع الحقيقة كي تقول أكثر مما تسمح به الوثيقة"، مشبهاً تداخل الحقيقة بالخيال فيها كـ "تشابك الجبال بالضباب".

‎يستحضر الزاويتـي في عمله الروائي الملحمة الكلاسيكية "مم وزين" لأحمدي خاني، متخذاً منها "مرآة تعكس أحاسیس الشخصيات وتجاربها". فالرواية لا تطرح قصة الحب في إطارها الرومانسي التقليدي فحسب، بل تعتبره "فعلاً مقاوماً وتعبيراً عن الهوية"، حيث تتشابك قصة العشاق مع جغرافية المكان ومعاناة الشعب، ليصبح العلم الكردستاني ورمزية "النوروز" بؤرة السرد.

‎في النص المثبت على الغلاف الخلفي، يلخص الكاتب جوهر عمله بالقول: "في هذه الرواية، لا تبحث عن أسماء مألوفة أو وجوه محفوظة... فشخصياتها ليست إلا رموزاً لقضية، وأصواتاً خرجت من بين أنقاض الصمت". ويؤكد أن العمل "وجع نبت من أرض أُنهكت، وصرخة شعب ما زال يبحث عن معنى اسمه".

‎تختتم الرواية صفحاتها الـ 305 بمشهد وداعي مؤثر عند بوابة المطار، حيث تغادر البطلة (كوردستان) إلى لندن بعد رحلة امتدت عشر سنوات هذه المدة توسعت إلى مديات تاريخيّة شملت ١٥٠ عاما من التاريخ الكوردي ، تاركة خلفها ذكريات "المؤنفل" عامر، وحقائب مثقلة بالحزن. وينتهي العمل بحوارية قصيرة تختزل فلسفة الرواية وعنوانها، حين يهمس البطل لصديقه: "أحمد أنا أحب كُردستان، لكنها..."، ليجيبه الآخر بتنهيدة: "ومن منا لا يعشقها".

الرواية تبدأ بتعارف الثلاثي: (كوردستان البريطانية) الآتية من بلاد الضباب للبحث عن معنى اسمها، و(عامر المؤنفل) العائد للبحث عن عائلته و(أحمد الزاويتي) المؤلف نفسه والصحفي المراسل للجزيرة وأحد الشخصيات الرئيسية داخل الرواية، ليغطي الأحداث ويتابع تطور الشخصيتين ويعيش تفاصيلهما.

‎تُعد رواية الزاويتـي إضافة للمكتبتين الكوردية والعربية، حيث تقدم قراءة وجدانية لتاريخ معقد، بلغة أدبية شفافة تلامس جروح المنفى وتعقيدات الانتماء.



‎بطاقة الكتاب:

‎العنوان: كُردستان.. ومن منا لا يعشقها.

‎المؤلف: أحمد الزاويتـي.

‎التصنيف: رواية.

‎الناشر: Smart Mind Publishing.

‎تصميم الغلاف: رابر أركان.

‎سنة الإصدار: 2025.