الجيش الإسرائيلي يعلن رصد مقذوف أطلق من شمال قطاع غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي رصد مقذوف أطلق من شمال قطاع غزة صباح الثلاثاء، في الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة اندلاع الحرب في القطاع الفلسطيني.

وقال الجيش في بيان "عقب صفارات الإنذار التي دوت قبل وقت قصير في نتيف هعسراه (في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع القطاع)، تم رصد مقذوف أُطلق من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ويُرجّح أنه سقط في المنطقة". وأشار الى أنه "حتى الآن، لم يُبلغ عن وقوع إصابات".

AFP