مسرور بارزاني لـ كوردستان24: إبداع الشباب يعزز الأمل بمستقبلٍ أكثر إشراقاً لإقليم كوردستان

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025، معرض هايتكس للتكنولوجيا في أربيل.

وأجرى رئيس الحكومة جولة ضمن المعرض، تحدث خلالها مع ممثلي الشركات المشاركة في المعرض، والتي تجاوزت الـ 120 شركة محلية ودولية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، ويستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام في معرض أربيل الدولي.

وقال رئيس الحكومة، لـ كوردستان24: إن " معرض هايتكس يشهد تطوراً ملحوظاً عاماً بعد آخر".

وأضاف: أن "الشباب في إقليم كوردستان، تمكنوا من المشاركة في المعرض، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأظهروا قدرات إبداعية، ما يبعث الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً لإقليم كوردستان".

وأكد مسرور بارزاني، مواصلة دعم حكومة إقليم كوردستان، لرجال الأعمال والشباب المبدعين، المستعدين للعمل والإبتكار".

وبحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، انطلقت اليوم في أربيل فعاليات معرض ومؤتمر هايتِكس للتكنولوجيا 2025، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية ودولية متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي، ويستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام في معرض أربيل الدولي.

ويُعد هذا المعرض من أبرز الفعاليات التقنية في العراق، إذ تعرض الشركات المشاركة أحدث ابتكاراتها في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الصناعي، البرمجيات، والأجهزة الذكية. كما يتضمن المؤتمر أكثر من 40 خبيراً ومتحدثاً دولياً يشاركون في ندوات وجلسات حوارية حول مستقبل التكنولوجيا في إقليم كوردستان والمنطقة.

مشاركة واسعة وتمثيل متنوع

تشارك في دورة هذا العام 37 شركة أجنبية، و11 شركة عراقية، و74 شركة من إقليم كوردستان. ومن بين 100 مشروع تجاري تم تقديمها، تم اختيار 20 مشروعاً للحصول على دعم مالي لتطوير الابتكارات التقنية.

كما سيشهد المعرض تنظيم ندوات وسيمينارات متخصصة تتناول موضوعات مثل الذكاء الصناعي، الاقتصاد الرقمي، وريادة الأعمال التقنية، في إطار رؤية تسعى إلى تعزيز مكانة كوردستان كمركز إقليمي للتكنولوجيا الحديثة.

منصة تجمع الابتكار وريادة الأعمال

يُعد معرض HITEX منصة متكاملة تجمع رواد التكنولوجيا والأعمال في الإقليم، لتبادل الخبرات وعرض أحدث التطورات في عالم التقنية. ويوفّر الحدث فضاءً خاصاً للمبدعين والمبتكرين للمشاركة في حوارات حيّة حول المدن الذكية والتنمية البشرية في العراق وكوردستان.

ويهدف المعرض إلى رفع كفاءة السوق المحلية وربطها بالشركات العالمية الرائدة، فضلاً عن إتاحة الفرصة للمستخدمين للوصول إلى أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية بمعايير دولية.