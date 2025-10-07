"وجه كرمنشاه الجميل": لوحات فوتوغرافية ترسم ملامح التراث والتنوع في شرق كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- احتضنت قاعة "غاليري ميرزا رضا الكلهوري" في مدينة كرمنشاه، بشرق كوردستان(ايران)، معرضاً فوتوغرافياً استثنائياً يروي حكاية أرض غنية بالتاريخ والثقافة، وذلك بمشاركة 34 مصوراً فوتوغرافياً اجتمعت عدساتهم لتقدم شهادة بصرية فريدة.

تحت عنوان "وجه كرمنشاه الجميل"، يأخذ المعرض زواره في رحلة آسرة عبر 40 لوحة فوتوغرافية، تتنقل بين المناظر الطبيعية الخلابة، وتقف عند عظمة الآثار التاريخية الشاهدة على حضارات عريقة، وتغوص في عمق التراث الثقافي والفلكلوري لسكان المحافظة، موثقةً عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم التي تشكل هوية المناطق الكوردية.

وفي هذا السياق، عبّر المصور هومن حيدري عن فخره بالمشاركة قائلاً: "نحن سعداء بإقامة هذا المعرض الذي يركز على منطقة كرمنشاه ويعبر عنها من خلال هذه الصور الملتقطة بعناية".

يغطي المعرض جغرافية المحافظة الواسعة، حيث لم تقتصر الأعمال على مركز المدينة فحسب، بل امتدت لتشمل المدن المحيطة بها، وهو ما أكده المصور باست محمودي بقوله: "أكثرية اللوحات تركز على المدن في أطراف كرمنشاه، ولكل منطقة لوحة خاصة بها تحكي قصتها".

ويُذكر أن مدينة كرمنشاه، التي تُعد كبرى مدن شرق كوردستان وإحدى أقدم حواضر الشرق الأوسط، تمثل بوتقة تنصهر فيها الثقافات واللهجات الكردية المتنوعة كالهورامية والجافية والكلهورية واللكية، كما يتعايش فيها أتباع الديانات الشيعية والسنية واليارسانية. وقد تجلّى هذا الثراء الإنساني والحضاري بوضوح في أعمال الفنانين المشاركين، الذين نجحوا في التقاط جوهر هذا التنوع الفريد.

يستمر المعرض في استقبال عشاق الفن والتصوير الفوتوغرافي لمدة ثلاثة أيام، فاتحاً أبوابه يومياً، ليكون نافذة يطل منها العالم على الوجه الحقيقي والجميل لكرمنشاه.