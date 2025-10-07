رئيس إقليم كوردستان يجتمع مع عمار الحكيم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم (الثلاثاء، 7 تشرين الأول 2025)، رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، ووفداً مرافقاً له.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان والعملية السياسية في البلاد وعلاقات أربيل وبغداد، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، وأوضاع المنطقة.

وأكد الجانبان على أهمية حل مشاكل العراق، وبالأخص مشاكل أربيل وبغداد، وعلی التنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية والمكونات في مواجهة التحديات وحماية أمن واستقرار البلاد.