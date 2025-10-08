قتيلان ومفقودان في انهيار مبنى قيد الترميم في إسبانيا

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- لقي شخصان مصرعهما ولا يزال آخران مفقودين في انهيار مبنى قيد الترميم في حيّ سياحي بوسط مدريد ظهر الثلاثاء، بحسب ما أعلنت السلطات الإسبانية.

وقال رئيس بلدية العاصمة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا للصحافيين ليل الثلاثاء بعد مرور حوالي عشر ساعات من انهيار المبنى إنّ فرق الإنقاذ انتشلت جثة أحد القتيلين وتواصل العمل على انتشال جثّة الآخر بعدما عثرت عليها، بينما "لا يزال هناك شخصان لم يتمّ العثور عليهما".

وأضاف أنّ الجثة الأولى التي انتُشلت من تحت أنقاض المبنى المنهار هي لرجل لكنّه لا يعرف "على وجه اليقين" ما إذا كانت الجثة الثانية التي تمّ العثور عليها لكن لم تُنتشل بعد هي لرجل أم لامرأة.

وبحسب نائبة رئيس البلدية إينماكولادا سانز فإنّ القتيلين والمفقودَين هم ثلاثة رجال وامرأة.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية فإنّ المرأة هي مهندسة المشروع، بينما الرجال الثلاثة هم عمّال بناء.

وخلّف انهيار المبنى عددا من الجرحى استدعت إصابة أحدهم نقله إلى المستشفى.

وقال فرانسيسكو مارتين أغيري، محافظ منطقة مدريد، للصحافيين إنّ "سقف أحد الطوابق انهار، مما أدّى إلى انهيار بقية الطوابق وصولا إلى قبو المبنى. من هنا، فإنّ الأضرار جسيمة جدا، ويتمّ أيضا تحليل التأثير المحتمل على المباني المجاورة".

وبحسب رئيس البلدية فإنّ أرضية الطابق السادس هي التي انهارت أولا وتسبّبت بانهيار بقية الطوابق وصولا إلى الطابق الأرضي.

ووقع الحادث في شارع بوسط مدريد بالقرب من ساحة "بلازا مايور" السياحية الشهيرة قرابة الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

وكان المبنى يخضع لعملية ترميم لكي يصبح فندقا من فئة 4 نجوم.

AFP