علي حسين: الأحزاب تتلقى المشورة من الرئيس بارزاني في القضايا المهمة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية، علي حسين، إلى أن الكورد مكوّن أساسي في المنطقة، ولهم مكانة قوية على مستوى العراق.

وأكد حسين في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، 8 تشرين الأول 2025، على الدور والمكانة البارزة للكورد في العراق والمنطقة، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الرئيس مسعود بارزاني ومكانته الوطنية. كما تطرّق إلى حادثة إطلاق النار على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في عربت وتمزيق ملصقات مرشحيهم.

وقال حسين: الكورد مكوّن مهم في المنطقة، ولهم مكانة قوية في العراق. الرئيس بارزاني ليس فقط رئيس الحزب، إنما رمز وطني يمثل الكورد ويحظى باحترام جميع الأطراف، وهو محل ترحيب من قبل القوى العراقية.

وأضاف أن الأطراف العراقية تقوم بزيارة إقليم كوردستان قبل الانتخابات لإجراء الحوارات والمشاورات مع الرئيس بارزاني بشأن الوضع العام في العراق والمنطقة وآلية الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات مستمرة، وستتواصل أيضًا بعد الانتخابات، وهي خطوات طبيعية وإيجابية، متوقعًا أن تزداد هذه الزيارات في الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بحادثة إطلاق النار على مقر الحزب في بلدة عربت، أوضح علي حسين أن سيارة أطلقت النار على مقر الحزب، ولحسن الحظ لم تقع أي خسائر بشرية، وإنما أصابت بعض الطلقات جدار المقر، مضيفًا أن القوات الأمنية وصلت إلى موقع الحادث فورًا وبدأت التحقيقات، ونحن بانتظار نتائجها.

أما بشأن تمزيق صور مرشحي الحزب في منطقة رابرين، فقد قال: مثل هذه الحوادث تقع أحيانًا خلال الحملات الانتخابية، لكننا نأمل ألا تتكرر. ودعا المواطنين إلى احترام بعضهم البعض والحفاظ على حرمة صور وشعارات المرشحين.