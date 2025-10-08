رئيس الحكومة: سنواصل مسيرة تطوير قطاع التربية والتعليم

منذ 4 ساعات

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مدرسة (قرية آرام) الأساسية في أربيل، والتي تُعد واحدة من ضمن 29 روضة ومدرسة جديدة شيّدتها حكومة الإقليم في مدن كوردستان كافة.

وعقب قص شريط الافتتاح، تفقّد رئيس الحكومة أقسام المدرسة كافة، وتبادل الأحاديث مع المدرسين والتلاميذ، كما حضر جانباً من الأنشطة المدرسية.

وفي كلمة له خلال المراسم، أعرب رئيس الحكومة عن بالغ سروره لافتتاح هذه المدرسة، التي تأتي ضمن حزمة من الصروح التربوية في عموم كوردستان، كما أبدى تهانيه الخالصة للتلاميذ والمدرسين، موجهاً لهم الشكر على تفانيهم وصبرهم والخدمة الجليلة التي يقدمونها لجيل المستقبل.

وأوضح أن ما شاهده من مستوى رفيع ومتميز في بناء المدرسة كان مصدراً للفرح، مقدماً شكره للسيّد شوان زراري على جهوده في تشييد هذا الصرح، معرباً عن أمله في أن يصبح هذا العمل مثالاً يُحتذى به من قبل المستثمرين الآخرين لدعم وزارة التربية في بناء مدارس مماثلة في جميع أنحاء كوردستان.

وقال رئيس الحكومة في كلمته إن رؤية السعادة بادية على وجوه التلاميذ والمدرسين ومستواهم التعليمي المرتفع تبعث على السرور، وتؤكد الثقة بأن مستقبل كوردستان في أيدٍ أمينة بهذه الروح المعنوية العالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حكومة الإقليم، ومع إقرارها بحاجة بعض المدارس إلى التجديد، استطاعت خلال فترة وجيزة رفع مستوى القطاع بشكل جيد جداً.

وأضاف أن هذه النهضة العمرانية لم تقتصر على الأبنية فحسب، بل امتدت لتشمل نظام التعليم والتدريب والتحول الرقمي عبر "النظام التربوي الإلكتروني"، الذي كان له تأثير كبير، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، ومجدداً شكره وتهانيه للحاضرين ومتمنياً لهم كل النجاح.