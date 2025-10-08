مسرور بارزاني: الديمقراطي الكوردستاني سيواصل الدفاع عن حقوق شعب كوردستان في إطار الدستور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الحزب سيواصل نهجه الثابت في الدفاع عن الحقوق الدستورية والقومية لشعب كوردستان، مشدداً على أن قوة الحزب هي ضمانة لقوة الإقليم ومكانته ضمن العراق الفيدرالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء (8 تشرين الأول 2025) في أربيل مع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي، حيث استعرض في كلمته جملة من المواقف والمبادئ الأساسية التي يؤمن بها الحزب في المرحلة المقبلة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

دعا إلى أن تكون الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وتُجرى في إطار القوانين والمؤسسات الشرعية.

شدد على أن مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني يجب أن يكونوا نموذجاً في السلوك والأداء والمسؤولية.

أكد أن قوة الحزب تعني قوة كوردستان، وأن هذه القوة هي التي تحمي حقوق المواطنين.

أوضح أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يدافع عن حقوق جميع مكونات العراق، وليس عن الكورد وحدهم.

قال إن "لولا الحزب الديمقراطي الكوردستاني لما بقي شيء باسم إقليم كوردستان"، في إشارة إلى دوره التاريخي في حماية الكيان الدستوري للإقليم.

انتقد بعض الجهات التي تطالب بالتنازل عن حقوق كوردستان، مؤكداً أن الحزب "لن يقبل بأي شكل من أشكال المساومة أو التراجع عن الحقوق القومية والوطنية".

أكد أن الحزب، بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، تصدى لجميع محاولات انتهاك حقوق الإقليم وتمسك بمبادئه رغم الضغوط.

أشار إلى أن العراق دولة فيدرالية وليست مركزية، وأن إقليم كوردستان جزء دستوري من هذا الكيان ويجب التعامل معه على هذا الأساس.

أعرب عن أسفه لأن الدستور العراقي "تم تعطيله وتجاهل العديد من مواده المتعلقة بكوردستان"، لافتاً إلى أن "دور الكورد في العملية السياسية تم تهميشه بشكل منهجي".

وشدد بالقول: "لن نقبل أبداً أن تُنتَهك حقوقنا، وعلينا أن نُعامل ضمن مبدأ الشراكة والتوازن والتفاهم المتبادل".

وأوضح أن مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني هم أصحاب إنجازات حقيقية ومشاريع كبيرة أسهمت في نهضة كوردستان.

وأكد استعداد الحزب لـتبادل الخبرات الناجحة للإقليم مع بغداد والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات في جميع أنحاء العراق.

وختم مسرور بارزاني كلمته بالتشديد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيبقى صوت كوردستان القوي والمدافع عن حقوقها الدستورية ومكتسباتها الوطنية.

معبّراً عن ثقته بقدرة مرشحي الحزب على تمثيل المواطنين بأمانة وكفاءة في البرلمان العراقي المقبل.