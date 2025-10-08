مصدرٌ مطّلع لـ كوردستان24: مالية الإقليم جاهزة لإرسال 120 مليار دينار إلى بغداد

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مصدر مطلع لـ كوردستان24 أن وزارة المالية الاتحادية لم تطلب حتى الآن من حكومة إقليم كوردستان إرسال الإيرادات غير النفطية، وأنها ستقوم بإرسال 120 مليار دينار إلى بغداد حال ورود الطلب.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان ستقوم بإرسال المبلغ المذكور إلى وزارة المالية الاتحادية يوم الأحد أو الاثنين من الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن هناك احتمالية أن ترسل وزارة المالية الاتحادية رواتب شهر أغسطس يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وردًا على سؤال حول سبب عدم إرسال بغداد الرواتب هذا الأسبوع، قال المصدر إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبلغ الوزراء الكورد في الاجتماع أمس أن الأموال غير متوفرة كاملة لإرسال الرواتب هذا الأسبوع، لكنه وعد بإرسالها الأسبوع المقبل.

من جانبه، أكّد مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أنهم سيعلنون جدول الرواتب فور ورودها من بغداد، وسيتم توزيع الرواتب على الوزارات والدوائر الحكومية خلال ثلاثة أيام.