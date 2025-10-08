أردوغان يحضُّ الكورد في سوريا على إتمام اندماجهم بالدولة

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، الكورد في سوريا إلى "إتمام الاندماج"، غداة إعلان وقف لإطلاق النار بين القوات التابعة للحكومة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في شمال البلاد.

ومنذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتولي السلطة الجديدة سدة الحكم، وقعت اشتباكات عدة بين الجانبين في شمال سوريا والشمال الشرقي.

والاثنين، أسفرت اشتباكات بين القوات التابعة للسلطة الإنتقالية ومقاتلين كورد في مدينة حلب (شمال) عن سقوط قتيلين.

أتى ذلك فيما أخّرت خلافات كبيرة بين السلطات الانتقالية والإدارة الذاتية تنفيذ اتفاق عُقد في آذار/مارس الماضي حول دمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكوردية في المؤسسات الوطنية.

وقال إردوغان أمام عدد من الصحفيين في طائرته عقب عودته من الخارج "ينبغي على قوات سوريا الديموقراطية (وعمادها الكورد) أن تلتزم وعودها، عليها أن تُتمّ اندماجها بسوريا"، وفق ما نقلت الرئاسة التركية الأربعاء.

وتعد تركيا من أبرز داعمي السلطات الجديدة في دمشق، ويشترك البلدان بحدود طولها أكثر من 900 كيلومتر، وتنشر تركيا قوات في الشمال السوري بداعي مكافحة المقاتلين الكورد.

وبين العامين 2016 و2019، شنّت تركيا ثلاث عمليات عسكرية ضد القوات الكوردية، في الباب وعفرين ورأس العين وتل أبيض.