الشرطة البريطانيّة تعتقل متهماً ثانياً في قضية إشعال حريق ألحق أضراراً بمسجد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة البريطانية توقيف رجل ثان على خلفية حريق ألحق أضرارا بمسجد مساء السبت في جنوب إنكلترا، في واقعة صنّفتها السلطات "جريمة كراهية".

الحريق الذي وقع في مدينة بيسهيفن الساحلية، ألحق أضرارا بمدخل المسجد.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات على الرغم من وجود أشخاص داخل المسجد لدى اشتعاله.

ونشرت الشرطة لقطات لشخصين ملثّمين يرتديان ملابس داكنة يقتربان من مدخل المسجد قبل رشّ مادة وإشعال النيران.

واوقف شخص يبلغ 46 عاما الإثنين، بشبهة "تعمّد إشعال حريق بنيّة تعريض حياة آخرين للخطر"، وفق ما أشارت شرطة ساسكس. ولاحقا أطلق سراح الموقوف بكفالة.

والثلاثاء أوقف رجل آخر يبلغ 25 عاما، بالشبهة نفسها، وفق ما أشارت الشرطة مساء، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال المفتش في شرطة ساسكس مارك كاليمور "نعتقد أن هناك أشخاصا يعرفون من المسؤول عن هذا الهجوم المروّع والعديم المسؤولية"، داعيا هؤلاء إلى "الحضور" إلى مركز الشرطة.

جاء الحريق بعد ثلاثة أيام على هجوم استهدف كنيسا يهوديا في مانشستر في شمال إنكلترا.

واقتحم جهاد الشامي، وهو بريطاني من أصل سوري في الخامسة والثلاثين بسيارته حشدا أمام المبنى قبل أن يطعن عدّة أشخاص بسكين.

أفاد متحدث باسم الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب بأن الشامي اتصل بالشرطة خلال تنفيذه الهجوم معلنا "ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية".