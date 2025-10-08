لافروف يحذّر من انفجار مشكلة الكورد في دولٍ أخرى أسوةً بسوريا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أدت الألاعيب مع الكورد في سوريا بشأن الحكم الذاتي إلى نتائج ملموسة، فقد تنفجر مشكلة الكورد في جميع دول المنطقة الأخرى.

وأوضح لافروف في مقابلة ضمن برنامج “نيوزميكر” على شاشة RT: تطالب سوريا بشكل قاطع بوقف التدخل في شؤونها الداخلية، وتقع مساحات كبيرة من الأراضي السورية تحت سيطرة القوات الأجنبية، ولا توجد هذه القوات دائما بدعوة من دمشق.

وأضاف: يجب على جميع الدول التي تملك تأثيرا على الوضع – سواء على دمشق أو على مختلف المجموعات العرقية-الطائفية والسياسية في آخر أجزاء البلاد – أن تدرك أن وحدة سوريا هي مصلحة لها.

وشدد على أنه “إذا أدت هذه الألاعيب مع الكورد السوريين حول الحكم الذاتي والانفصالية إلى نتائج ملموسة، فقد تتفجر مشكلة الكورد في جميع دول المنطقة الأخرى، وهذا يشكل مخاطر جسيمة”.

جاء ذك، تعليقاً على اندلاع اشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب مؤخراً.

وأمس الثلاثاء، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة التوصل إلى اتفاق مع الكورد حول “وقف شامل لإطلاق النار”.

وكانت الحكومة السورية وقعت اتفاقا مع “قسد” في 10 مارس 2025، وهو إطار مبدئي يهدف إلى دمج مؤسسات “قسد” العسكرية والمدنية ضمن الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين والمجتمع الكوردي كمكون أصيل.

ويتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم المعابر النفطية والمطارات، مع رفض التقسيم وخطاب الكراهية على أن يتم تطبيق الاتفاق قبل نهاية 2025.

من جهته، أوضح الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في تصريحات سابقة نقلتها صحيفة “ملييت” التركية أن اتفاق 10 مارس أرسى أسس حل يحظى بدعم دولي.

وألمح الشرع إلى أن تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري إذا لم يتم دمج قوات سوريا الديمقراطية بحلول ديسمبر المقبل.