البيت الأبيض: ترامب يخضع الجمعة لفحص طبّي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ الرئيس دونالد ترامب سيخضع الجمعة لفحص طبّي سنوي روتيني في مستشفى والتر ريد العسكري قرب واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت في بيان إنّ ترامب البالغ من العمر 79 عاما "سيزور صباح الجمعة مركز والتر ريد الطبي لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه السنوي الروتيني".

وسيُجرى هذا الفحص للرئيس بعدما خضع في نيسان/أبريل لفحص طبي آخر وصفه البيت الأبيض يومها أيضا بالسنوي وأصدر في أعقابه طبيب الرئاسة شون باربابيلا تقريرا قال فيه إنّ الرئيس "يتمتّع بصحة ممتازة".

كذلك، سبق للبيت الأبيض أن أعلن في تمّوز/يوليو أنّ ترامب، الرئيس الأكبر سنّا على الإطلاق في تاريخ الولايات المتّحدة عند انتخابه، يعاني من قصور وريدي، وهي مشكلة في الدورة الدموية تؤدّي إلى تراكم الدم في الأطراف السفلية من الجسم.

ويومها نفت ليفيت الشائعات التي سرت بشأن احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري يعاني من مشكلة صحية ما بعدما نُشرت صور له ظهرت فيها كدمات على يديه.

وقالت حينها إنّ الكدمات هي في الواقع نتيجة لـ"المصافحة المتكررة للأيدي" وتناول الرئيس الأسبيرين "كجزء من وصفة وقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأصبحت صحّة الرئيس في الولايات المتّحدة قضية حسّاسة عندما قاربت ولاية الرئيس السابق جو بايدن على الانتهاء إذ إنّ مشية الرئيس الديموقراطي الذي كان عمره يومها 82 عاما زادت تصلّبا وكلامه أصبح غير مترابط بشكل متزايد، في وقت كان فيه خصمه الجمهوري يظهر أكثر نشاطا بدنيا.

وترامب لا يشرب الكحول ولا يدخّن، لكنّه لا يخفي شغفه بالمشروبات الغازية وبطعام سلاسل مطاعم الوجبات السريعة.

AFP