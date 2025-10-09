للعام الثاني على التوالي.. جامعة السليمانية تحصد المركز الأول على مستوى العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة جامعة السليمانية، اليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، في مؤتمر صحفي أن الجامعة تمكنت، وللعام الثاني على التوالي، من الحصول على المركز الأول على مستوى جامعات العراق كافة، وبذلك أوفت بالوعد الذي قطعته العام الماضي.

وخلال المؤتمر، أُشير إلى أنه في العام الماضي أعلنا أن جامعة السليمانية أصبحت للمرة الأولى في تاريخها في المرتبة الأولى على مستوى العراق، ووعدنا بأن نحافظ على هذا المستوى، وقد نفذنا وعدنا بالفعل.

وأوضحت رئاسة الجامعة أن التصنيفات الأكاديمية تُعدّ مشروعًا مهمًا تسعى الجامعات العالمية إلى التميز فيه، إلا أن بعض التصنيفات الدولية مثل (Times Higher Education)، و(QS)، و(Shanghai)، تتسم بمعايير معقدة وصارمة، ما يجعل المشاركة فيها أمرًا صعبًا.

أما سبب نجاح جامعة السليمانية في دخول هذه التصنيفات العالمية المهمة، فيُعزى إلى تأسيس "مديرية التصنيفات" التي تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى إقليم كوردستان والعراق.