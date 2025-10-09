حكومة إقليم كوردستان: جهات خارجة عن القانون تعرقل تنفيذ اتفاقية سنجار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، أن خمس سنوات مرّت على توقيع اتفاقية سنجار دون تنفيذ بنوده الأساسية المتعلقة بالجوانب الإدارية والأمنية، مشيرةً إلى أن جهات خارجة عن مؤسسات الدولة تقف وراء تعطيل تنفيذ الاتفاق.

وقالت الوزارة في بيانٍ اليوم الخميس، إن اتفاقية سنجار تمثل خارطة طريق لتطبيع الأوضاع في القضاء، وتحقيق الاستقرار وعودة النازحين إلى مناطقهم بحرية وكرامة، إلا أن بنودها لم تُطبق حتى الآن.

وأوضح البيان أن كلاً من حكومتي أربيل وبغداد بذلتا جهوداً كبيرة لتنفيذ الاتفاقية، لكن بعض القوى والأطراف التي ترى نفسها فوق القانون والدستور تشكّل العقبة الرئيسية أمام التنفيذ، ما تسبب في استمرار معاناة النازحين وتزايد حالات اليأس والهجرة بينهم.

وجددت حكومة إقليم كوردستان استعدادها لتحمل مسؤولياتها والمشاركة الفعلية في تنفيذ الاتفاقية، بما يمهّد الطريق أمام عودة الإيزيديين وسكان سنجار الأصليين إلى مناطقهم بأمان واستقرار، محمّلة الجهات المعطِّلة مسؤولية تفاقم الأوضاع في القضاء.

وفيما يلي نص البيان:

تمرّ اليوم خمسة أعوام على توقيع اتفاقية سنجار، دون تنفيذ أيٍّ من بنودها المتعلقة بإعادة تأسيس الهياكل الإدارية والأمنية. وقد كان الهدف من هذه الاتفاقية وضع خريطة طريق لتطبيع الأوضاع في سنجار، بما يضمن الاستقرار والازدهار واستعادة الثقة لتمكين النازحين من العودة بحرية وكرامة إلى ديار آبائهم وأجدادهم. لذلك، فإن تنفيذ هذه الاتفاقية كان جزءاً من التفاهمات السياسية بين الأطراف المشاركة في تشكيل الحكومة الحالية، ومن البرنامج الوزاري للحكومة الاتحادية.

لقد حاولت حكومتا أربيل وبغداد تنفيذ بنود الاتفاقية، غير أن بعض الجهات والأشخاص من خارج المؤسسات الرسمية، ممن يرون أنفسهم فوق القانون والاتفاقات ومؤسسات الدولة، شكّلوا العقبة الأساسية أمام تطبيقها. وهذا ما أدى إلى استمرار معاناة النازحين، وتزايد حالة اليأس، وهجرة أعداد كبيرة منهم إلى خارج البلاد.

إنّ حكومة إقليم كوردستان منذ البداية تؤكد استعدادها الكامل لتحمّل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاقية، وتهيئة الأرضية لعودة الإخوة والأخوات الإيزيديين وسكان المنطقة الأصليين إلى ديارهم. كما نتابع بقلق استمرار معاناة النازحين، ونحمّل مسؤولية بقاء الأوضاع غير المستقرة في تلك المنطقة لأولئك الذين يعرقلون بشكل علني تنفيذ اتفاقية سنجار.

وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان

9 تشرين الأول (أكتوبر) 2025