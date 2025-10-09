رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القنصل العام الهنغاري الجديد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 9 تشرين الأول (أكتوبر)، القنصل العام الهنغاري الجديد في إقليم كوردستان، غريغوري تيفادار تاكاتش.

وهنأ رئيس الحكومة القنصل العام بمناسبة تسنّمه مهامه الجديدة، معرباً عن دعم حكومة إقليم كوردستان الكامل له في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية.

من جانبه، شدد القنصل العام الهنغاري على أهمية توطيد العلاقات بين هنغاريا وإقليم كوردستان في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.