هفال أبو بكر يشيد بجهود نيجيرفان بارزاني في رفع الحظر عن مطار السليمانية

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، اليوم الخميس، صدور قرار رفع الحظر الجوي التركي المفروض على مطار السليمانية الدولي، مثمّناً جهود رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التي ساهمت في تحقيق هذا القرار من أنقرة.

وقال أبو بكر في بيان، إن المحافظة بانتظار وصول الرسالة الإلكترونية الرسمية من سلطة الطيران المدني التركية إلى نظيرتها في الحكومة الاتحادية العراقية لإتمام الإجراءات الفنية اللازمة.

وأضاف المحافظ أن جهوداً كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية لإعادة فتح الأجواء التركية أمام الرحلات القادمة والمغادرة من مطار السليمانية، مشيراً إلى أن هناك تفاهمات ومباحثات جادة تمّت بهذا الشأن تمهيداً لاستئناف رحلات شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines).

وأشار أبو بكر إلى أن قرار رفع الحظر جاء بعد اللقاء الذي جمع اليوم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تم طرح الموضوع ضمن المباحثات، وأبدى أردوغان تفهّماً وتجاوباً مع الجهود السابقة المبذولة لإنهاء الحظر.

ولفت إلى أن المحافظة كانت قد أُبلغت في وقت سابق بأن الحظر سيُرفع في الثالث من الشهر الجاري، واستعدّت شركات الطيران والسياحة لاستئناف الرحلات، إلا أن الإجراءات تأخرت، مؤكداً اليوم انتظار اكتمال الخطوات الرسمية من الجانب التركي.

واختتم محافظ السليمانية بيانه قائلاً: "باسم محافظة السليمانية، نتقدّم بالشكر لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ولرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وكل من ساهم بجهوده الصادقة لإنهاء الحظر الجوي المفروض على مطار السليمانية الدولي".

وأفاد مصدر مطلع من رئاسة إقليم كوردستان، لموقع كوردستان24، اليوم الخميس، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر رفع الحظر عن مطار السليمانية الدولي واستئناف الرحلات الجوية بين أوروبا وتركيا والسليمانية، وذلك بناءً على طلب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الإعلامي في مطار السليمانية الدولي، دانا محمد، لموقع كوردستان24، إن رئيس إقليم كوردستان ناقش مع الرئيس التركي موضوع رفع الحظر عن المطار، حيث تعهد أردوغان بحل هذه القضية، مضيفاً: "هذا مؤشر مبشر وننتظر أن تأتي الأخبار السارة قريباً".

وخلال لقاء ثنائي بين نيجيرفان بارزاني وأردوغان اليوم الخميس، تم بحث موضوع الحظر المفروض على مطار السليمانية الدولي من قبل تركيا، وقرر الرئيس التركي استجابةً لطلب رئيس الإقليم رفع الحظر عن المطار، على أن يتم تنفيذ هذا القرار خلال الأيام القادمة.

وصباح اليوم الخميس، وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة.

وخلال زيارته لتركيا، التقى رئيس إقليم كوردستان مع كل من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، هاكان فيدان.