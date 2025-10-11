مقر بارزاني يصدر توضيحاً بشأن مشروع إنشاء حديقة في حلبجة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مقر بارزاني بيانًا، اليوم السبت، أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بشأن مشروع إنشاء حديقة في حلبجة.

وجاء في البيان: نوضح لأهالي كوردستان وحلبجة الأعزاء أن مسؤولية إنشاء المشروع تقع على عاتق الحكومة والجهات ذات العلاقة، وهي التي تتولى خدمة سكان حلبجة وجميع مناطق كوردستان.

وأضاف البيان: ما قام به الرئيس بارزاني، وكما كان دائمًا، فهو تكليف الحكومة والجهات المعنية بإنجاز المشروع، وعدم نسيان تضحيات حلبجة وأهلها، والعمل على تقديم أفضل الخدمات لشعب كوردستان في عموم مناطقه، وبشكل خاص مدينة حلبجة التي تمثل رمزًا للتضحية والصمود.

وأكد البيان أن حلبجة تحظى بمكانة خاصة في الوجدان الوطني، وأن جميع مؤسسات الحكومة معنية بتقديم كل ما من شأنه تحسين أوضاعها وخدمة سكانها.