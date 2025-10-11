حكومة كوردستان تبدأ بإعادة تأهيل طرق 7 قرى في باتيفا بعد توقف القتال بين PKK وتركيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بعد استقرار الأوضاع في المنطقة إثر توقف القتال بين حزب العمال الكوردستاني (PKK) وتركيا، بدأت حكومة إقليم كوردستان بأعمال صيانة وتأهيل الطرق التي تربط سبع قرى تابعة لقضاء باتيفا.

وقال المواطن صديق بنيامين، وهو مزارع يسكن في إحدى القرى المشمولة بالمشروع، معبّرًا عن سعادته بهذه الخطوة: في السابق كانت الأوضاع سيئة جدًا، أما الآن فعندما تأتي إلى هنا تشعر وكأنك في الجنة.

أما المواطن محمد نوري، وهو من سكان المنطقة أيضًا، فقال: بعد استقرار الأوضاع الأمنية، بدأت الحكومة بإصلاح طرقنا التي كانت في حالة سيئة جدًا وصعوبة في التنقل. الحمد لله الآن تُصلّح تدريجيًا، ونأمل أن تُنجز في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قال مدير المشروع، حاجي عبد اللطيف، لـ كوردستان24: يشمل المشروع سبع قرى هي: دێمکا، وسەرکێ بێسیلێ، وسۆریا، وشیلان، وشیرین و کێشانێ. وقد بدأ العمل في هذا المشروع منذ عام 2010، لكنه توقف بسبب الحرب والاضطرابات، أما الآن فقد استأنفنا العمل مجددًا، ونأمل إنجازه في أقرب وقت.

وخصصت حكومة إقليم كوردستان ميزانية قدرها ثمانية مليار دينار لتنفيذ هذا المشروع.

بدوره، قال قائمقام باتيفا، فرهاد محمود: في إطار برنامج وضعته إدارة زاخو المستقلة، تقرر إيصال الخدمات إلى جميع القرى التي تضررت بسبب الحرب في السنوات الماضية، ومن ضمنها إعادة تأهيل الطرق الداخلية.

وتحولت باتيفا إلى قضاء منذ أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين قُدّمت العديد من الخدمات للمنطقة، من بينها تعبيد أكثر من 180 كيلومترًا من الطرق الداخلية.