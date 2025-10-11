انطلاق فعاليات كرنفال الحملة الانتخابية للديمقراطي الكوردستاني في كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت اليوم السبت، فعاليات الكرنفال الجماهيري للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لإطلاق حملته الانتخابية، بمشاركة واسعة من أنصار الحزب وجماهيره.

ويشارك في الكرنفال جميع المرشحين الأربعة والعشرين المدرجين في قائمة الحزب، حيث سيعرض كل منهم برنامجه الانتخابي أمام الناخبين.

وقال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لـ كوردستان24: ندعو جميع أهالي المدينة عموماً، وناخبي الحزب خصوصاً، إلى دعمنا ومساندتنا، نريد أن ننقل أجواء الرفاهية والاستقرار التي تحققت في إقليم كوردستان في ظل قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك أيضاً.

ويُعدّ هذا الكرنفال الجماهيري الكبير انطلاقة قوية للحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من أنصار الحزب وناخبيه.