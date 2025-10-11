زلزال جديد بقوة 6 درجات قبالة جنوب الفيليبين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ضرب زلزال جديد بقوة 6 درجات مساء السبت قبالة الساحل الجنوبي للفيليبين، وفق ما أفاد المعهد الاميركي للجيوفيزياء، وذلك بعد زلزالين بقوة 7,4 و6,7 درجات الجمعة.

وقال المعهد إن الزلزال وقع على عمق 59 كلم على بعد حوالى عشرة كيلومترات من مدينة كاغوايت في مقاطعة سوريغاو ديل سور.

ولم ترد معلومات الى الآن عن وقوع إصابات جراء الزلزال، بحسب ما قال ارنيل بيسينغا أحد مسؤولي الاطفاء في كاغوايت لوكالة فرانس برس.

وأضاف "لم تكن مدة الزلزال طويلة، نحو ثلاثين ثانية فقط، لكنه كان مفاجئا وقويا للغاية".

وتجري سلطات الإغاثة والإطفاء تقييما مشتركا للأضرار.

وأضاف بيسينغا "لا يمكننا تحديد مدى الأضرار في هذه المرحلة، لأن الليل حلّ بالفعل والظلام حالك هنا".

ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الزلزال في سوريغاو ديل سور هزة ارتدادية لزلزالين بلغت قوتهما 6,7 و7,4 درجات، ضربا مدينة ماناي في منطقة مينداناو الجمعة، وأسفرا عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

وتأتي هذه الزلازل بعد بضعة أيام من زلزال بقوة 6,9 درجات أسفر عن مقتل 75 شخصا وإصابة أكثر من 1200 في مقاطعة سيبو في وسط البلاد، وفق إحصاءات حكومية.

وتقع الزلازل بوتيرة شبه يومية في الفيليبين الواقعة على ما يُعرف بـ"حلقة النار" في المحيط الهادئ، وهي قوس من النشاط الزلزالي الكثيف يمتد من اليابان مرورا بجنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

وتسبب زلزال بلغت قوته 8 درجات قبالة الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة مينداناو عام 1976 في تسونامي أسفر عن مقتل او فقدان نحو 8,000 شخص، في كارثة طبيعية هي الأكثر فتكا في تاريخ الفيليبين.

AFP