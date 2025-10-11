مقتل ثلاثة دبلوماسيين قطريين وإصابة اثنين في حادث سير في مصر

منذ 29 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- لقي ثلاثة دبلوماسيين قطريين مصرعهم وأصيب اثنان آخران في حادث سير الأحد قرب مدينة شرم الشيخ المصرية، وفق ما أفادت سفارة الإمارة الخليجية لدى القاهرة.

وتوافد دبلوماسيون من دول عدة في الايام الأخيرة إلى المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من الحكومة المصرية أن خمسة قطريين كانوا في السيارة التي تعرضت لحادث بعد أن فقد سائقها المصري السيطرة عليها.

وأعربت سفارة قطر لدى مصر "عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عملهم".

أضافت "سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم"، مشيرة إلى أن المصابين يتلقيان "حاليا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي".

AFP