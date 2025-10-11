16 قتيلا بانفجار المصنع في الولايات المتحدة

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أسفر انفجار ضخم وقع في مصنع للمتفجرات في ولاية تينيسي الأميركية عن مقتل 16 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات السبت، في حصيلة جديدة أقل من تلك الأولية بعدما عُثر على مفقودَين كان يُعتقد بأنهما لقيا حتفهما.

وقع الانفجار الجمعة في بلدة باكسنورد في مصنع تابع لشركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" التي تصنّع المتفجرات للأغراض العسكرية ومن أجل عمليات الهدم.

دمّر الانفجار مبنى بأكمله في مجمّع المصنع الكبير وأحدث هزّات شعر بها سكان منازل على بعد كيلومترات فيما أدى إلى تناثر الشظايا، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية.

وبعدما رجّح بداية مصرع 18 مفقودا، قال قائد شرطة مقاطعة همفريز كريس ديفيس "تمكّنا من تحديد المواقع وتأكيد أن الشخصين الآخرين لم يكونا في المكان" عند وقوع الحادث.

كانت مركبتهما ومتعلقاتهما الشخصية في الموقع، ما دفع للاعتقاد بداية بأنهما من بين الضحايا.

ووصفت الشركة في بيان الانفجار بأنه "حادث مأساوي".

لكن المسؤول من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات برايس ماكراكن أفاد الصحافيين في وقت متأخر السبت بأن السلطات "لم تقترب اليوم على الإطلاق من تحديد مصدر وسبب هذا الانفجار".

ولم يتمكن ديفيس في وقت سابق من استبعاد أن يكون الحادث مفتعلا، موضحا بأن الكشف عن الحقيقة قد يستغرق "عدة أيام أو أسابيع أو أشهر".

AFP