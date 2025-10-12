رحيل ديان كيتون… نجمة "آني هول" التي احتفلت بالحياة حتى النهاية

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- توفيت الممثلة الأميركية الشهيرة ديان كيتون، الحائزة على جائزة الأوسكار عام 1978 عن دورها في فيلم "آني هول"، في ولاية كاليفورنيا عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق ما أعلن متحدث باسم عائلتها.

بدأت كيتون مسيرتها الفنية عام 1970، وسرعان ما برزت كواحدة من أبرز نجمات السينما الأميركية، بمشاركتها في أعمال خالدة مثل "العرّاب"، إلى جانب كونها الوجه الأيقوني لأفلام المخرج وودي آلن.

حصدت جائزة الأوسكار عن "آني هول"، ورُشحت لثلاث جوائز أخرى خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسة عقود. وبرغم بلوغها السبعين، لم تتوقف عن التمثيل، مؤكدة في مقابلات سابقة أنها لا تفكر في الاعتزال أو التقدّم في السن، قائلة: "حتى إن لم يعد أحد يتّصل بي لتأدية الأدوار، لدي الكثير من الانشغالات لأملأ بها وقتي".

وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم "Summer Camp" عام 2024.

ورغم أنها لم تتزوج يوماً، إلا أنها تبنّت طفلين، مؤكدة في تصريحاتها الأخيرة أنها راضية عن حياتها، قائلة: "لستُ تعيسة… لقد كانت حياتي مليئة بالحب والعمل".

AFP