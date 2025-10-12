رئيس الوزراء الباكستاني يدين "استفزازات" أفغانستان ويتوعّد برد "قوي"

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف "بشدّة الاستفزازات" الأفغانية، متوعّدا بـ"رد قوي وفعال" بعد المواجهات الحدودية التي وقعت ليلا بين البلدين الجارين.

وقال شريف في بيان "لن تكون هناك أي مساومة على الدفاع عن باكستان، وسيقابل كل استفزاز برد قوي وفعال"، متهما سلطات طالبان الأفغانية بالسماح لـ"عناصر إرهابية" باستخدام أراضيها.

جاء رد فعل رئيس الوزراء فيما أُغلقت المعابر الحدودية الرئيسية بين باكستان وأفغانستان الأحد، بعد مواجهات اندلعت ليلا في أعقاب اتهام طالبان إسلام أباد بتنفيذ ضربات جوية هذا الأسبوع، بحسب مسؤولين.

يهيمن الفتور على العلاقة بين أفغانستان وباكستان منذ عادت طالبان إلى السلطة في كابول عام 2021. وتتهم إسلام أباد السلطات الأفغانية بإيواء عناصر مسلحة تنفّذ هجمات في أراضيها، وهو اتهام ترفضه أفغانستان.

وهاجمت قوات طالبان الأفغانية جنودا باكستانيين عند الحدود المشتركة بين البلدين ليل السبت، متّهمة إسلام أباد بانتهاك سيادتها بعدما سُمع دوي انفجارات في كابول وفي جنوب شرق البلاد قبل يومين.

وأفاد مسؤولون من جانبي الحدود فرانس برس بأنه تم إغلاق المعابر في تورخم الرابطة بين ولاية خیبر بختونخوا الباكستانية وننغرهار في أفغانستان، ومعبر شامان الواقع في الجهة الجنوبية الغربية للمنطقة على بعد أكثر من 800 كيلومتر.

AFP