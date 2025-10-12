أكثر من 600 ألف موظف في كوردستان يستفيدون من خدمات مشروع "حسابي"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مشروع "حسابي" أن المستفيدين من البرنامج أصبح بإمكانهم، بعد استلام بطاقاتهم المصرفية، سحب رواتبهم في أي وقت ومكان بسهولة ويسر.

وقال مشروع "حسابي" في بيان، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، إن أكثر من 600 ألف موظف في إقليم كوردستان قد استلموا بطاقاتهم المصرفية حتى الآن، مما يتيح لهم الوصول إلى رواتبهم دون عناء.

وأضاف البيان أن عدد الموظفين المسجلين في المشروع تجاوز 900 ألف شخص، فيما تلقى 501,500 موظف رواتبهم للشهر السابع على التوالي عبر مشروع "حسابي".

وأشارت البيانات إلى أنه تم حتى الآن تركيب أكثر من 580 جهاز صراف آلي (ATM) في 200 موقع مختلف في جميع أنحاء إقليم كوردستان، لتسهيل وصول الموظفين إلى خدمات المشروع.

ويوم الأربعاء 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بياناً بشأن التقدم المحرز في مشروع (حسابي) للشمول المالي، كاشفاً عن انضمام أكثر من نصف مليون موظف ومتقاعد إلى المشروع لغاية الآن.

وقال مسرور بارزاني، إنه منذ انطلاق المشروع في عام 2023، أسهم (حسابي) للشمول المالي، الذي أطلقته حكومة إقليم كوردستان، في رفع نسبة المشمولين بالخدمات المصرفية من أقل من 5% إلى ما يتجاوز 15% اليوم.

وشدد على أن البرنامج أسهم في تسهيل إجراءات صرف رواتب حكومة إقليم كوردستان، وتسريع وتيرتها، وتعزيز شفافية المدفوعات الحكومية.

وأوضح أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في عموم الإقليم، للوصول بها إلى ما يزيد على 50% مع نهاية عام 2028.