اسرائيل ستمنح ترامب أعلى أوسمتها المدنية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الاثنين أنه سيمنح أعلى وسام مدني في البلاد لنظيره الأميركي دونالد ترامب تقديرا لدوره في تأمين إطلاق سراح الرهائن في غزة والمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال هرتسوغ في بيان صادر عن مكتبه "بجهوده التي لا تعرف الكلل، لم يساعد الرئيس ترامب في إعادة أحبائنا إلى وطنهم فحسب، بل أرسى أيضا دعائم لحقبة جديدة في الشرق الأوسط تبنى على أسس الأمن والتعاون والأمل الحقيقي بمستقبل يسوده السلام".

وأضاف "سيكون شرفا عظيما لي أن أقلده وسام الشرف الرئاسي الإسرائيلي".

وأوضح هرتسوغ أن الوسام سيُمنح خلال "الأشهر المقبلة"، لكنه سيقوم بإبلاغ ترامب بقراره خلال زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل الاثنين.

ومن المقرر أن تجري إسرائيل وحماس الاثنين عملية تبادل لرهائن ومعتقلين في إطار المرحلة الأولى من خطة السلام التي اقترحها ترامب.

وتهدف الخطة المكونة من 20 نقطة إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين بين إسرائيل وحماس في غزة والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وسيقضى ترامب بضع ساعات في اسرائيل التي يصلها صباح الاثنين في أول زيارة له إلى الدولة العبرية منذ أعادة انتخابه رئيسا، حيث سيلقي كلمة في الكنيست ويلتقي مع عائلات الرهائن.

وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن وسام الشرف يمنح للأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة لدولة إسرائيل أو للإنسانية.

وكانت إسرائيل قد منحت الوسام سابقا للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2013.

AFP