5 علامات في عينيك لا تتجاهلها

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- الحفاظ على صحة العينين يُعد أمراً أساسيا لحياة أفضل. فهو لا يُمكّنك من الرؤية بوضوح فحسب، بل يُساعدك أيضاً على الغوص في آفاقٍ جديدة. وكما هو الحال مع أعضاء أخرى في جسمك، تحتاج عيناك إلى عناية شاملة لتؤدي وظائفها بشكلٍ طبيعي. والأهم من ذلك، يجب استشارة طبيبك عند ملاحظة أي تغيراتٍ في نظرك.

كجزء من نشر الوعي حول أهمية البصر، تم تحديد يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول)، منذ عام 2000، باعتباره اليوم العالمي للبصر من قبل الوكالة الدولية للوقاية من العمى (IAPB).

ومن أبرز الأعراض التي يجب التنبه لها، والتي قد تدل على حالات مرضية:

الحساسية للضوء

قد يكون رهاب الضوء أو حساسية الضوء عَرَضاً لأمراض العين الكامنة، بما في ذلك إعتام عدسة العين، والتهاب القرنية، أو عدوى مثل التهاب الملتحمة. لذلك، لا تتجاهل الأعراض التي قد تشتت انتباهك، فقد يؤدي إهمالها إلى تلف شديد.

الدموع المفرطة أو الجفاف

من أعراض ضعف البصر الشائعة جداً التي يعاني منها كثير من الناس الدموع أو الجفاف المزمن. يشير الخبراء إلى أن الدموع المفرطة أو الجفاف قد يكون مرتبطاً بحساسية أو حالة أخرى في العين. لذلك، يُنصح بشدة بالعثور على السبب الجذري للقضاء على المشكلة قبل أن تؤثر بشكل كبير على رؤيتك.

إرهاق العين وإجهادها

تُعزى إحدى أكثر مشكلات العين شيوعاً إلى إرهاق العين أو إجهادها الناتج عن الإفراط في استخدام الشاشات، سواء للعمل أو للترفيه. إذا كنتَ تعاني من هذه الأعراض؛ فمن الضروري أن تحصل على عدسات لعلاج ضعف البصر.

الرؤية المزدوجة

تُعدّ الرؤية المزدوجة حالة خطيرة بعض الشيء في العين قد يُصاب بها البعض. ورغم أنها تبدو غير ضارة وقد تختفي، فإن ظهورها يُعدّ خطيراً ويجب علاجه في أقرب وقت. قد تحدث هذه الحالة عند وجود حالات طبية مُعينة، مثل داء السكري، أو ضعف عضلات العين، أو مشكلات القرنية، أو مشكلات العصب البصري.

ألم أو انزعاج في العين

يُعد ألم أو انزعاج العين مشكلة شائعة تُصيب الكثيرين طوال حياتهم. قد يحدث هذا غالباً عند ملامسة العين لمادة مُسببة للحساسية أو مُهيجة، وليس بسبب مرض خطير كامن في العين. قد يُسبب هذا الملوث ألماً أو احمراراً أو شعوراً بالخشونة في العين.