6 آثار جانبية خطيرة لتناول كمية كبيرة من فيتامين "سي"

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- تعد مكملات فيتامين سي آمنة لمعظم الناس، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى كثير من الآثار الجانبية.

وفيما يلي أبرز هذه الآثار الجانبية، وفقاً لما نقله موقع فيري ويل هيلث العلمي:

حصوات الكلى

يمكن أن تزيد الجرعات العالية من فيتامين سي من مستويات الأوكسالات في البول. والأوكسالات مادة تتحد مع الكالسيوم لتكوين حصوات الكلى.

وعندما يستقلب الجسم فائض فيتامين سي، قد يحول بعضه إلى أوكسالات.

وتُعد هذه العملية مثيرة للقلق بشكل خاص للأشخاص المعرضين لحصوات الكلى، أو الذين يعانون من أمراض الكلى.

وقد يكون الأشخاص الذين لديهم تاريخ من حصوات الكلى، أو أمراض الكلى المزمنة، أو مستويات الأوكسالات العالية، أكثر عرضة لخطر الإصابة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

من أكثر الآثار الجانبية شيوعاً لتناول جرعات عالية من فيتامين سي هو الشعور بعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

ويشمل ذلك أعراضاً مثل: تقلصات المعدة، والغثيان، والإسهال، وانتفاخ البطن.

وعادة ما تظهر أعراض الجهاز الهضمي عند تناول جرعات تزيد عن ألفي ملليغرام يومياً، مع أن بعض الأشخاص قد يعانون من مشكلات عند تناول جرعات أقل.

فرط الحديد "داء ترسب الأصبغة الدموية"

يعزز فيتامين سي امتصاص الحديد غير الهيمي (الموجود بشكل أساسي في الأطعمة النباتية). ورغم أن هذا مفيد عادة، فإنه قد يكون ضاراً للأشخاص المصابين بداء ترسب الأصبغة الدموية، وهو اضطراب وراثي يتسبب في تخزين الجسم للحديد الزائد. قد يتسبب ذلك في تلف الكبد وأمراض القلب والسكري.

خطأ في التحاليل والاختبارات الصحية

قد يتداخل الإفراط في تناول فيتامين سي مع بعض التحاليل والاختبارات الصحية؛ حيث إنه قد يُعطي قراءات خاطئة في أجهزة قياس سكر الدم، واختبارات الكرياتينين في البول، والاختبارات التي تستخدم كواشف كيميائية حساسة للأكسدة.

وقد تؤثر النتائج المضللة على التشخيص أو العلاج إذا لم يتم التعرف عليها.

تآكل مينا الأسنان

غالباً ما تكون مكملات فيتامين سي القابلة للمضغ حمضية، ويمكن أن تُسبب تآكل مينا الأسنان مع مرور الوقت.

وقد يؤدي هذا التآكل إلى زيادة حساسية الأسنان، وتغير لونها، وزيادة خطر التسوس.

التأثيرات المؤكسدة المحتملة

على الرغم من أن فيتامين سي معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، فإنه قد يعمل كعامل مؤكسد في ظروف معينة، وخصوصاً عند تناوله بجرعات عالية، وفي وجود أيونات معدنية حرة (مثل الحديد أو النحاس). وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإجهاد التأكسدي (اختلال التوازن بين مضادات الأكسدة والجذور الحرة الضارة) بدلاً من تقليله.