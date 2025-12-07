الدفاع المدني في دهوك يعلن جهوزيته لمواجهة الفيضانات

منذ 19 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في دهوك، بيوار عبد العزيز، بأن جميع الاستعدادات لمواجهة أي حالة فيضانية قد تم الانتهاء منها، وأن فرق الدفاع المدني في حالة تأهب تام.

وقال عبد العزيز لـ كوردستان 24، اليوم الأحد، إن فرقهم شرعت في تنظيف مجاري المياه والمصارف، بهدف منع تجمع المياه وتقليل خطر حدوث الفيضانات.

وطمأن المتحدث المواطنين بأن موجة الأمطار المرتقبة خلال الأيام المقبلة لا تشكل خطراً كبيراً، داعياً الجميع إلى البقاء في المنازل إلا عند الضرورة القصوى لتفادي أي مخاطر محتملة.

وأشار إلى أن المواطنين يمكنهم الاتصال على الرقم (115) في حال وقوع أي طارئ، حيث ستتحرك الفرق فوراً لتلبية الطلبات.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان مديرية الأرصاد الجوية والزلازل في إقليم كوردستان توقعاتها للساعات الـ48 القادمة، متوقعة هطول الأمطار أولاً على محافظة دهوك، قبل أن تمتد لاحقاً لتشمل جميع مناطق الإقليم.