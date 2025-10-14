زعيمة المعارضة الفنزويلية: مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو لوكالة فرانس برس الإثنين بعيد أيام من فوزها بجائزة نوبل للسلام للعام 2025 إنّها واثقة من أنّ الرئيس نيكولاس مادورو "سيغادر السلطة بالتفاوض أو بدونه".

وقالت ماتشادو التي تعيش في الخفاء منذ أكثر من عام إنّ "مادورو لديه حاليا فرصة للمضيّ قدما نحو انتقال سلمي. (...) بالتفاوض أو بدونه، سيغادر السلطة".

ونشرت واشنطن في آب/أغسطس ثماني سفن حربية قبالة سواحل فنزويلا وقصفت في البحر ما لا يقلّ عن أربع قوارب قالت إنها تابعة لمهرّبي مخدّرات، في ضربات أسفرت عن مقتل 21 شخصا على الأقل.

وبحسب مصادر عديدة قريبة من الإدارة الأميركية فإنّ واشنطن تعتزم قريبا جدا توجيه ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.

AFP